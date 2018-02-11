5 طرق وطنية مغلقة في البليدة بسبب الثلوج

كشفت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة، صباح اليوم الأحد، عن غلق 5 طرق وطنية.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار أونلاين فيتعلق الأمر بـ:

الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين شفة والمدية مفتوح لكن صعب المسلك عند مدخل الحمدانية بولاية المدية.

الطريق الوطني رقم 64 الرباط بين مقرونات والعيساوية بلدية حمام ملوان مغلق بسبب الثلوج.

الطريق الوطني رقم 37 A الرابط بين بوعينان تاباينت اتجاه الشريعة مغلق بسبب الثلوج.

الطريق رقم 08 الرابط بين تاشت و صوحان صعب المسلك.

الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين البليدة و الشريعة صعب المسلك