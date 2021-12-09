5 طُرق تساعدك في إطالة عمر هاتفك الذكي

يبحث العديد عن طرق تساعد في إطالة عمر الهاتف الذكي، وعليه ينصح الخبراء بتجنب بعض الأمور وكذا القيام بأخرى للحفاظ على الهاتف.

وفيما يلي 5 طرق قد تساعدك في إطالة عمر هاتفك الذكي وهي:

إزالة التطبيقات والصور غير الضرورية

امتلاء ذاكرة التخزين بالكثير من الصور والتطبيقات غير الضرورية تبطئ سرعة الهاتف الذكي وتجعله عرضة للإهلاك السريع

إستخدام حامي شاشة زجاجي

استخدام حامي شاشة زجاجي يعد استثمارا جيدا، حيث سيقلل بشكل كبير من خطر تعرض شاشة هاتفك الذكي للكسر.

إيقاف التشغيل بانتظام

قم بايقاف التشغيل بانتظام، فالهاتف مشابه جدا لجهاز الكمبيوتر، والسماح لهاتفك بايقاف التشغيل لبضع دقائق على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. سيساعد على العمل بكفاءة أكبر وسؤدي إلى إطالة عمره في الاستخدام.

الحفاظ على البطارية في حالة جيدة مع أفضل ممارسات الشحن

استنزاف بطاريتك بالكامل ثم اعادة شحنها 100 بالمئة تعد فكرة سيئة.

لتحقيق أقصى استفادة من هاتفك الذكي ضعه على الشاحن عندما يصل عمر البطارية إلى 75 بالمئة.

لا تتمرن وهاتك الذكي في جيبك

عانى بعض مستخدمي “أيفون” من مشاكل تلف في الأجهزة نتيجة التعرق، خاصة أثناء تواجد هواتفهم في جيوبهم أو تكون مثبتة على ذراعهم.

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