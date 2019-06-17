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5 غرقى بالشواطئ والمجمعات المائية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أخبار الجزائر
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5 غرقى بالشواطئ والمجمعات المائية خلال الـ24 ساعة الأخيرة
بقلم نادية بن طاهر

استطاعت فرق الحماية المدنية، انتشال جثث 5 أشخاص، متوفين غرقا بالشواطئ والمجمعات المائية، بعدد من ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أورده بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، فإن من بين جثث الغرقى المنتشلة، إثنين غرقا بالشواطئ الممنوعة للسباحة، و3 أشخاص آخرين متوفين غرقا بالمجمعات المائية.

أما في اطار حوادث الطرقات، سجلت مصالح الحماية المدنية، 3 وفيات وإصابة 3 أخرين بجروح، خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وأشار بيان الحماية المدنية، أن فرقها قامت ب”3757″، تدخلا في عــدة مناطق مختلفة من الوطن، خلال ذات الفترة.


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