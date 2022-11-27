5 فئات معفاة من موعد تأشيرة فرنسا

كشفت VFS Global على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، أنه قد يتم إعفاء فئات معينة من طالبي التأشيرات إلى فرنسا من أخذ موعد. وذلك بشرط تقديم بعض الوثائق التي تبرر أوضاعهم.

ومن بين هؤلاء ، أزواج الرعايا الفرنسيين أو من الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

في الواقع ، هم معفون من تحديد موعد. وذلك بشرط تقديم شهادة زواج / سجل عائلي. ونسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر للزوج / الزوجة.

بالإضافة إلى ذلك، تحدد VFS Global على موقعها الرسمي. أن الأطفال الأجانب (أقل من 18 عامًا) من مواطن فرنسي أو زوج أجنبي يمكن أن يأتوا إلى مراكزها دون تحديد موعد.

كما يجب على هذا الأخير تقديم دفتر العائلة ونسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر للوالدين وكذلك شهادة ميلاد الطفل.

يمكن أيضًا لأطفال مواطني الاتحاد الأوروبي / شرق أوروبا الاستفادة من هذا المظهر دون موعد.

يمكن للفئات الأخرى من طالبي التأشيرات الاتصال بمركز VFS Global. هؤلاء هم أصول الرعايا الفرنسيين أو الأزواج الأجانب.