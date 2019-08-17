5 فوائد رائعة لشرب الشاي يوميا.. تعرف عليها

يعتقد الأطباء والباحثون، أن للشاي العديد من الفوائد، خصوصا الشاي غير المحلى، ومن دون سكر، فهو غني بمضادات الأكسدة، والتي تمنع الأمراض المزمنة.

وحسب موقع “سكاي نيوز”، يقول الطبيب وجراح العظام، بولاية أوهايو، بأمريكا، “أنتوني كوري”، أن الشاي يحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة بـ”الكاتيكين”.

وأضاف الطبيب، أن هذه المضادات، تقضي على الجذور الحرة في الجسم، والتي ترتبط بعدة أمراض عند البشر، كالسرطان والزهايمر، وباركسيون.

ووفقا لتقرير نشر على موقع “فوكس نيوز الأمريكي”، فإن للشاي العديد من الفوائد، من بينها، خفض الإصابة ببعض أنواع السرطان.

بالإضافة إلى الحصول على بشرة صحية أكثر، فشرب الشاي الأسود بانتظام، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

كما أن تناول الشاي الأسود يوميا، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري، من خلل السيطرة على نسبة السكر في الدم بعد الوجبات.

وعلى خلاف ما هو شائع، فالشاي يساعد على تقوية الأسنان، وهو مضاد للجراثيم، على الرغم من أن تناول الشاي يوميا، يؤدي إلى تلوين الأسنان.

ويضيف ذات المصدر، أن تناول الشاي قبل النوم، من نوع الشاي الطبي، يمكن أن يقلل نسبة الأرق، ويحسن جودة النوم.

ومن بين الفوائد الأخرى للشاي، أنه يعمل على زيادة التركيز.

ورغم هذه الفوائد الكثيرة، لا يمكن إنكار، أن للشاي بعض المخاطر على الصحة، منها أنه يمنع عملية امتصاصا الحديد، ويزيد مخاطر حدوث النزيف.

وفي حال تناول كميات كبيرة من الشاي يوميا، فقد يعمل على تعطيل الاستفادة من بعض الأدوية، خصوصا الخاصة بأمراض القلب وضغط الدم، حسب ذات المصدر.

وينصح الأطباء، بتناول ما بين فنجانين، إلى 5 فناجين من الشاي يوميا، من دون محليات صناعية، ويفضل الأطباء الشاي الورقي، والشاي الأخضر.