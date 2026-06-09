5 قتلى إثر حوادث مرور خلال يوم واحد

سجلت مصالح الحماية المدنية، وفاة 05 أشخاص في حوادث المرور خلال تدخلاتها عبر مختلف ولايات الوطن على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية حصيلة التدخلات، حيث بلغ إجمالي التدخلات 3669 تدخلًا. أي بمعدل تدخل كل 23 ثانية.

حيث سجلت المصالح نفسها 201 تدخلاً، أسفرت عن 243 جريحًا ووفاة 05 أشخاص.

وبخصوص حوادث الغرق تم تسجيل 94 تدخلا، أسفر عن إنقاذ 42 شخصا. فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

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