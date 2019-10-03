5 قتلى بعد هجوم داخل مركز للشرطة في باريس

لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، داخل مركز للشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، إثر هجوم مسلح باستعمال سلاح أبيض.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن الجاني هو عون شرطة يعمل بمصالح الإستعلامات.

وقال موقع قناة “بي أف أم تي في” الفرنسية إن الجاني هاجم أربعة من زملائه في الشرطة، داخل المركز، مستعملا خنجرا.

ولم يُكشف بعد عن أسباب وخلفيات ما حدث، إلا أن ترجيحات تحدث عن دوافع وخلافات شخصية.

وقد تم فرض إجراءات أمنية مشددة حول مقر الشرطة الواقع في قلب باريس.

كما تم إغلاق محطة المترو القريبة من موقع الهجوم لأسباب أمنية.

وقد توجه وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير إلى الموقع.