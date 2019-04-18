5 قتلى في حادث مرور بعين الفكرون بأم البواقي

وأحصت مصالح الحماية، وفاة 8 أشخاص في ظرف 48 ساعة بسيقوس وعين فكرون بولاية أم البواقي .
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إنتشلت مصالح الحماية المدنية اليوم الخميس جثة التلميذ" قاميري محمد "من المجمع المائي بغابة الريش ولاية البويرة.
وحسب معلومات لـ النهار فإن الضحية يبلغ من العمر…
استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى معلم لحسن بالغزوات ظهر اليوم31 حالة تسمم تلميذ يدرسون بالمدرسة الابتدائية عقاب بنعمربحي أولاد زيري.
وحسب رئيس مصلحة الاستعجالية الطبية للمستشفى…
تمكن عناصر الدرك الوطني بغليزان، من توقيف شبكة إجرامية، مختصة في المتاجرة بالمخدرات، مكونة من أربعة أشخاص.
وحسبما علم الخميس، لدى هذا السلك الأمني، تم على…
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