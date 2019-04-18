عاجل

5 قتلى في حادث مرور بعين الفكرون بأم البواقي

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
5 قتلى في حادث مرور بعين الفكرون بأم البواقي
بقلم  رشيد مقدم

أسفر حادث اصطدام  شاحنة بسيارة عن مقتل  5 أشخاص بعين الفكرون بأم البواقي .

وأحصت مصالح الحماية، وفاة 8  أشخاص في ظرف 48 ساعة بسيقوس وعين فكرون بولاية أم البواقي .


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com