5 قتلى و 29 جريحا في إنقلاب حافلة بذراع بن خدة في تيزي وزو

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 29 أخرين بجروح إثر حادث مرور وقع سهرة اليوم عند مخرج تيزي وزو في إتجاه العاصمة.

وحسب الحماية المدنية فإن الحادث وقع بمنطقة ذراع بن خدة عند منعرج واد فالي وتمثل في انقلاب حافلة .

وكشف مصدر طبي للنهار اونلاين أن هناك 5 قتلى من بينهم طفلة عمرها 9 سنوات و29 مصاب بينهم حالة جد حرجة.

وقد تم نقلهم من قبل أعوان الحماية المدنية لمستشفى محمد نذير بتيزي وزو.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الجرحى يخضعون حاليا للعلاج وهم مصابين بكسور وإصابات في الوجه

للإشارة، الحافلة كانت تقل عائلات عائدين من رحلة سياحية إلى منطقة آكفادو.