5 قتلى و188 جريح في حوادث المرور خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة سبتمبر، 165 تدخل من أجل حوادث المرور، خلفت وفاة 5 أشخاص، وإصابة 188 آخرين بجروح مختلفة، عبر مختلف ولايات الوطن.

وأفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أن مصالح سجلت 2988 تدخلا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في عدة مناطق، على إثر مكالمات الإستغاثة من طرف المواطنين.

وأضاف البيان، أن غطاسي الحماية المدنية، بسكيكدة تمكنوا من إنتشال جثة شاب يبلغ من العمر 16 سنة بشاطئ مسموح للسباحة العربي بن مهيدي.

كما تدخل غطاسو الحماية المدنية من اجل انتشال جثة مراهق يبلغ من العمر 17 سنة متوفي غرقا في شاطئ ممنوع للسباحة المسمى الزاوي بلدية جيجل، تم نقل الضحايا الى المراكز الاستشفائية المحلية

وتابع البيان، أن مصالح الحماية المدنية لولاية سعيدة تدخلت لتقديم الإسعافات الأولية الضرورية لـ 06 اشخاص لهم بداية اختناق بغاز احادي الكربون co المنبعث من مسخن الحمام ، داخل منزلهم بحي 500 مسكن بلدية سعيدة ، تم نقل الضحايا في حالة مستقرة الى المستشفى المحلي

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 89 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين، و35 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

https://vb.me/EnnaharTVfb