فاجعة.. 5 قتلى و3 جرحى في حريق بناية ببرج باجي مختار

تدخلت مصالح الحماية المدنية، خلال الساعات الأولى من نهار اليوم الاثنين، من أجل حريق شبّ في بناية سكنية بالمكان المسمى حي 825 مسكن، بلدية ودائرة برج باجي مختار.

وأكدت المصالح نفسها، أن الحريق خلف وفاة 05 أشخاص تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث. و اصابة 03 آخرين بحروق (02 من الدرجة الثالثة+01 من الدرجة الأولى) تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور