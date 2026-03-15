5 قتلى و38 جريحا في اصطدام بين حافلة وشاحنة بالمسيلة

لقي 5 اشخاص حتفهم وأصيب 38 آخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46، منطقة مردود ، ببلدية بن سرور في ولاية المسيلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدينة، أنها تدخلت على الساعة 01سا25د من أجل حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين (تشغل خط واد سوف تلمسان) و شاحنة، على مستوى الطريق الوطني رقم 46، منطقة مردود ،بلدية و دائرة بن سرور .

حيث أسفر الحادث عن وفاة 05 أشخاص و إصابة 38 آخرين (من كلا الجنسين ) بجروح مختلفة ، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. أما الوفيات تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الإستشفائية .

وسخرت مصالح الحماية لهذه العملية، 07 سيارات إسعاف، شاحنة إنقاذ.