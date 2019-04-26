5 لاعبين جزائريين على موعد مع “الكؤوس” !

سيكون الموعد غدا السبت وفي الأسابيع المقبلة على موعد مع نهائيات الكؤوس في مختلف البلدان الأوروبية.

وستكون سابقة في تاريخ لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، حيث سيشارك 5 لاعبين جزائريين في نهائيات مختلفة للكوؤس.

البداية ستكون من “فرنسا” أين سيلعب كل من “زفان” و “بن سبعيني” نهائي الكأس أمام “باريس سان جيرمان” يوم غد السبت 27 أفريل.

كما تأهل “محرز” إلى نهائي كأس انجلترا أين سيواجه نادي “واتفورد” في ملعب “ويمبلي” يوم 17 ماي المقبل.

في حين تمكن “فيغولي” من كسب تأشيرة التأهل لنهائي “كأس تركيا” وسيواجه “أخيسار” يوم 16 ماي المقبل.

وفي الأخير سيواجه “براهيمي” رفقة “بورتو” نادي “سبورتينغ لشبونة” في نهائي كأس البرتغال يوم 25 ماي المقبل.