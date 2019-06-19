5 مجاهدين من الثورة التحريرية يوجهون رسالة للشعب الجزائري

يأتي هذا خلال استقبال والي المدية، عباس بداوي، قائد الولاية التاريخية الرابعة، المجاهد يوسف الخطيب، رئيس مؤسسة ذاكرة الولاية التاريخية الرابعة،

بالإضافة للمجاهد دهلوك علي، الأمين الوطني للمنظمة الوطنية للمجاهدين، والمجاهد مصطفى شرشالي الأمين الوطني للمنظمة الوطنية للمجاهدين بالنيابة، والمجاهد فؤاد شعواطي الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين بالمدينة، والمجاهد علي ميلودي.

وخلال اللقاء، استذكر الحضور البطولات التي صنعها الشهداء و المجاهدين.

ودعوا الجزائريين إلى حفظ تاريخ نضال الجزائر حتى يبقى أمانة تركها الشهداء، لتتداولها الأجيال القادمة، في كنف الأمن والاستقرار.