صنف موقع “Eldoradowheather”، المختص في الطقس عبر العالم اليوم الجمعة 5 مدن جزائرية ضمن المناطق الأشد حرا في العالم.

ووفقا للموقع ذاته تصدرت 5 مدن جزائرية قائمة المدن الأكثر حرا في العالم.

وسجلت بسكرة المرتبة الاولى في قائمة المدن الأكثر حرا في العالم بـ 49° بينما جاءت ورڨلة في المرتبة الثانية بـ 48.8°.

في حين إحتلت الوادي المرتبة الثالثة بـ 48.6°، متبوعة بتڨرت في المرتبة الرابعة بـ 48.5°. وتليها حاسي مسعود في المرتبة الخامسة بـ 48.4°.