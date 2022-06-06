5 مدن عربية تُسجل أعلى درجات حرارة في العالم اليوم

سجلت 5 مدن عربية، اليوم الاثنين، أعلى درجات حرارة بالعالم، وفق ما رصده موقع “EldoradoWeather” المتخصص.

وحسب ذات الموقع، فقد سجلت الكويت أعلى 5 درجات حرارة بالعالم، في عدة مدن.

وتجاوزت درجة الحرارة عتبة الـ51 درجة مئوية في مدينة الجهراء الكويتية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض.

في حين تبعتها 4 مناطق في نفس البلاد من حيث الحرارة، وهي كالآتي: الصليبية 50 درجة مئوية. والعبدلي 49.7 درجة مئوية.

كما سجلت المزرعة التجريبية 49.6 درجة مئوية، ومطار الكويت الدولي 49.4 درجة مئوية.