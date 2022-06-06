5 مدن عربية تُسجل أعلى درجات حرارة في العالم اليوم
بقلم نادية بن طاهر
سجلت 5 مدن عربية، اليوم الاثنين، أعلى درجات حرارة بالعالم، وفق ما رصده موقع “EldoradoWeather” المتخصص.
وحسب ذات الموقع، فقد سجلت الكويت أعلى 5 درجات حرارة بالعالم، في عدة مدن.
وتجاوزت درجة الحرارة عتبة الـ51 درجة مئوية في مدينة الجهراء الكويتية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض.
في حين تبعتها 4 مناطق في نفس البلاد من حيث الحرارة، وهي كالآتي: الصليبية 50 درجة مئوية. والعبدلي 49.7 درجة مئوية.
كما سجلت المزرعة التجريبية 49.6 درجة مئوية، ومطار الكويت الدولي 49.4 درجة مئوية.
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