أخبار الجزائر

بقلم أمينة داودي
5 مصابين إثر احتراق عدادات كهربائية بسكيكدة
  • 68
  • 0

أصيب 5 أشخاص بضيق في التنفس جراء اندلاع حريق في عدادات كهربائية بدائرة سكيكدة.

وتدخلت اسعافات الوحدة الرئيسية اليوم على الساعة 04 سا و 14 د من أجل عملية إخماد حريق 24 عداد كهربائي. بمدخل عمارة بالمكان المسمى حي عدل بمنطقة بوزعرورة بلدية فلفلة دائرة سكيكدة. حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وخلف الحريق إصابة 5 أشخاص تتراوح اعمارهم مابين 25-65 سنة مصابين بضيق في التنفس، إثنان منهم اسعفوا في عين المكان و الآخرون نقلوا الى العيادة متعددة الخدمات فلفلة بعد تلقي الاسعافات الاولية في عين المكان.

رابط دائم : https://nhar.tv/m16ut
