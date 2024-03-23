5 مصارعين جزائريين يتأهلون إلى الأولمبياد

ضمن 5 مصارعين جزائريين، تأهلهم إلى أولمبياد باريس 2024، عقب عبورهم إلى نهائي فئاتهم في المصارعة “الاغريقية-الرومانية”.

وتألقت المصارعة الجزائرية في منازلات الدورة الثانية الإفريقية-أوقيانوسيا المؤهلة للموعد الأولمبي التي جرت أمس الجمعة بالاسكندرية بمصر وتتواصل اليوم السبت وغدا الأحد.

وتأهل إلى المحفل الأولمبي كل من عبد الكريم فرقات (60 كلغ)، إسحاق غايو (67 كلغ)، أوكالي عبد الكريم (77 كلغ)، بشير سيد عزارة (87 كلغ)، فادي روابح (97 كلغ).

وفاز فرقات في الدور نصف النهائي على المغربي اسماعيل الطالبي (5-1). بينما تخطى غايو الاسترالي اندو ليهمي (5-1)، فيما فاز أوكالي على المغربي ياسين شكلي (11-0). وسيد عزارة على الأنغولي روبيرتو نسنغوا (8-0)، بينما تأهل روابح أمام التونسي محمد ميساوي (8-0).