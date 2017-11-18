خصّص الصندوق الوطني للبحث العلمي، ميزانية 50 مليون دينار لتمويل مشاريع في إطار التوقيع على إتفاقيات من قبل الأساتذة الباحثين.

وقال المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حفيظ أوراغ، أنّه تمّ تخصيص ميزانية 5 ملايير سنتيم لتمويل 25 مشروعا مختلفة كالصحّة ومعالجة النفايات.

بالإضافة إلى الحماية الغذائية والتّكنولوجيات المتقدّمة والحفاظ على المخطوطات.

ويشرف على تمويل هذه المشاريع، الصندوق الوطني للبحث العلمي.

وأضاف نفس المتحدث، أنّ مصالحه درست 300 طلب لتمويل مشاريع قدمت من قبل مخابر البحث، حيث تم قبول 25 مشروعا.

في حين تمّ رفض المشاريع الأخرى، لعدم توفرها على الشروط المطلوبة.

وقال أنّ دراسة طلبات تمويل المشاريع تشرف عليها اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي.

حيث يستوجب تقديم مشاريع بحث لها صدى اقتصادي و اجتماعي.