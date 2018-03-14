5 ملايين أورو تُحدد مُستقبل بلفوضيل

لا يزال مصير الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل غير واضح المعالم مع “فيردر بريمن” والذي يبقى يدرس إمكانية شراء عقده بشكل نهائي.

وأشارت تقارير ألمانية وبلجيكية، بأن مُستقبل المُهاجم مُرتبط بقيمة 5 ملايين أورو التي يشترطها فريقه السابق “ستاندار دو لياج” لتسريحه.

ويمتلك “بريمن” الأولوية لضمان خدمات النجم الأسبق لـ”إنتر ميلان” ولكن الإدارة لاتبدو مُتحمسة كثيرا للقيام بهذه الخطوة بسبب مردوده الهزيل.

وكان بلفوضيل على بعد خطوات من الإنتقال للدوري الصيني في الأسابيع الماضية، ولكن الألمان قرروا منحه فُرصة أخيرة لإثبات نفسه.