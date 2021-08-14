“5 ملايين جزائري تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا”

قال إن الجزائر لم تتأخر في انطلاق عملية التلقيح، جمال فورار:

– وجود أرضية رقمية على مستوى وزارة الصحة لإحصاء عدد الوفيات بالفيروس

كشف الناطق الرسمي للجنة العلمية لمتابعة فيروس “كورونا”، جمال فورار، عن بلوغ 5 ملايين مواطن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” بين الجرعتين الأولى والثانية، خلال شهرين، مما يشكل نسبة 26 من المئة من إجمالي السكان.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، أمس، أفاد جمال فورار، بأن الجزائر لم تتأخر في انطلاق عملية التلقيح، قائلا إن مفاوضات الجزائر انطلقت حول اقتناء اللقاحات في ظل صعوبات كبيرة، نظرا لحالة الاستنفار الدولي التي فرضتها الجائحة وقتها، وامتثالا لأوامر رئيس الجمهورية بضرروة انطلاق عملية تطعيم المواطنين، وقد “شرعت مصالحنا في العملية بعد استيراد 50 ألف فقط”، مشيرا إلى إقدام الجزائر على استيراد حوالي 10 ملايين جرعة من لقاحات “كورونا”.

وفيما يخص الشكوك التي تلاحق الإحصائيات المقدمة من قبل الوزارة المعنية، قال الناطق الرسمي للجنة العلمية لمتابعة فيروس “كورونا”، إنه وخلال الوباء، تم تكليف معهد “باستور” فقط بتجميع البيانات على المستوى الوطني وإرسالها إلينا، أما اليوم فتم تسخير 100 مخبر يتوزع بين القطاع العمومي والخاص لتجميع الإحصائيات المتعلقة بالإصابات المؤكدة كل 24 ساعة وإرسالها للخلية المركزية.

أما بخصوص الوفيات، فأفاد ذات المتحدث، وجود أرضية رقمية على مستوى وزارة الصحة لإحصاء عدد الوفيات بالفيروس، فيما كشف جمال فورار، عن إصابة 18 ألف شخص ينتمي للأطقم الطبية وشبه الطبية التي التزمت بمواجهة الوباء في الصفوف الأولى، بينما فقد القطاع الصحي 219 شخص إثر الفيروس.