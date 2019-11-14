5 ملايين جزائري مصاب بداء السكري

تحصي الجزائر قرابة الـ5 ملايين مصاب بداء السكري، وتعرف عدد الإصابات الجديدة زيادة مخيفة، ويسجل 30 حالة لكل 100 طفل، حسب الإذاعة الجزائرية.

وفي اليوم العالمي لداء السكري، يرافع الأطباء من أجل إدراج تكنولوجيات العلاج الحديثة، للتكفل بهذا الداء لدى الأطفال.

وفي هذا الصدد، قال البروفيسور الأمين بشيني للإذاعة، أن من بين المضاعفات الصحية لمرض السكري، هي تأثيره على سلامة الكلى.

وذلك كون ارتفاع نسبة السكر في الدم، تؤثر على بعض الأعضاء بصفة خاصة، يضيف البروفيسور.

وأضاف ذات المتحدث، بأنه يجب علينا التركيز على الوقاية التي هي خير من العلاج، وذلك بتعديل مستوى السكر في الدم.