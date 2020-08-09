5 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا في أمريكا

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5 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا في أمريكا
بقلم فوزية.م

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث بلغت الحالات 5 ملايين إصابة.

كشف إحصاء لوكالة رويترز، اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا بلغ يوم أمس السبت أكثر من خمسة ملايين إصابة.

وسجلت أمريكا أكثر من 160 ألف حالة وفاة وهو ما يصل إلى نحو ربع إجمالي الوفيات في العالم بسبب الفيروس.

جاء تخطي حاجز الخمسة ملايين إصابة في الوقت الذي وقع فيه الرئيس، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يستهدف تقديم مساعدات اقتصادية للأمريكيين المتضررين من وباء كورونا، وهذا بعدما فشل البيت الأبيض في التوصل لاتفاق مع الكونجرس بهذا الشأن.


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