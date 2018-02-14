5 ملايين دولار لمن يعثر على الغواصة الأرجنتينية “سان خوان” المفقودة

أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها رصدت مكافأة مالية بقيمة 98 مليون بيسو (4,9 مليون دولار) لمن “يدلي بمعلومات وبيانات مفيدة” للعثور على الغواصة “سان خوان”،

التي اختفت منذ منتصف نوفمبر الماضي وعلى متنها طاقمها المكون من 44 شخصا، وذلك بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع.

وقال بيان للوزارة تداولته وسائل الإعلام المحلية، أنه “لأمر مهم رصد مكافأة مالية لأولئك الأشخاص الذين يدلون بمعلومات وبيانات مفيدة حول مصير والمكان الدقيق للغواصة سان خوان”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الهدف من هذه المكافأة هو تشجيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات البحث التي لم تثمر بعد عن أية نتائج،

على الرغم من الموارد “المادية والبشرية والاقتصادية والتكنولوجية” التي خصصت لهذا الغرض.

وكان الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، قد أعلن مؤخرا خلال لقاء مع أقارب الغواصة المفقودة عن تخصيص مكافأة مالية هامة لمن يعثر على “سان خوان”.

وخلال الأسابيع الأولى من فقدان الاتصال بالغواصة، شاركت العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا في عمليات البحث إلا أنها انسحبت بعد ذلك،

لتواصل روسيا وحدها التعاون مع الأرجنتين لتحديد موقع “سان خوان”.

ويقتصر البحث حاليا في المحيط الأطلسي على 430 كيلومترا من ساحل باتاغونيا، حول منطقة رصدت فيها وكالات دولية حدوث انفجار ساعات بعد اختفاء “سان خوان”، وبالقرب من مكان إجراء خر اتصال للغواصة.

وفقد الاتصال بـ”سان خوان” عندما كانت متوجهة من القاعدة البحرية في “أوشوايا” الواقعة جنوب البلاد إلى قاعدة مار ديل بلاتا، وسط الأرجنتين.

وإثر هذا الحادث، شرع القضاء الأرجنتيني في التحقيق في هذه القضية، بالإضافة إلى فتح تحقيق أخر على مستوى البحرية وإقالة قائدها مارسيلو اسرور.

وتم أيضا إحداث لجنة تحقيق خاصة بالكونغرس.