5 ملايين شجرة.. انطلاق أكبر حملة تشجير عبر الوطن

انطلقت اليوم السبت، أكبر حملة وطنية لغرس الأشجار، من خلال غرس خمسة ملايين شجرة في يوم واحد وهذا عبر كل ربوع الوطن.

هذا ودعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، للمشاركة بقوة في هذه الحملة الوطنية. وجاء في منشور له عبر صفحته الرسمسة على فايسبوك “غدًا نكتب معًا صفحة جديدة في تاريخ الجزائر. بتنظيم أكبر حملة وطنية لغرس الأشجار، من خلال غرس خمسة ملايين شجرة في يوم واحد”.

وأضاف “بمشاركتكم والتزامكم سنجعل من هذا الموعد الوطني نجاحًا يُحتذى به، ونخطو خطوة إضافية نحو جزائر أكثر اخضرارًا واستدامة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور