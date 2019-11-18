5 ملايين غرامة ضد سبيسيفيك عن تهمة قذف عبد الله جاب الله

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
5 ملايين غرامة ضد سبيسيفيك عن تهمة قذف عبد الله جاب الله
بقلم نجيبة صماي

أصدرت اليوم محكمة بئرمراد رايس حكما يقضي بإدانة النائب البرلماني طاهر ميسوم بغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج.

وتوبع الطاهر ميسوم بتهمة  القذف التي راح ضحيتها رئيس حزب  العدالة و التنمية عبدالله جاب الله.

وألزمت المحكمة طاهر ميسوم  بدفع تعويض للضحية قدره 200 الف دينار  لجاب الله.

وكان رئيس حزب العدالة و التنمية جاب الله شكوى ضد النائب البرلماني طاهر ميسوم يتهمه بتهمة القذف.

وكان طاهر ميسوم قد أطلق تصريحات قال فيها بأن جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية هو المستورد الأول للزجاج في الجزائر.

وللاشارة، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس كان قد إلتمس عقوبة 6 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج في حق النائب البرلماني طاهر ميسوم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=728152

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com