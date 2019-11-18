5 ملايين غرامة ضد سبيسيفيك عن تهمة قذف عبد الله جاب الله

أصدرت اليوم محكمة بئرمراد رايس حكما يقضي بإدانة النائب البرلماني طاهر ميسوم بغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج.

وتوبع الطاهر ميسوم بتهمة القذف التي راح ضحيتها رئيس حزب العدالة و التنمية عبدالله جاب الله.

وألزمت المحكمة طاهر ميسوم بدفع تعويض للضحية قدره 200 الف دينار لجاب الله.

وكان رئيس حزب العدالة و التنمية جاب الله شكوى ضد النائب البرلماني طاهر ميسوم يتهمه بتهمة القذف.

وكان طاهر ميسوم قد أطلق تصريحات قال فيها بأن جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية هو المستورد الأول للزجاج في الجزائر.

وللاشارة، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس كان قد إلتمس عقوبة 6 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج في حق النائب البرلماني طاهر ميسوم.