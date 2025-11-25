5 مليار.. قرض حلال للأطباء والمحامين لشراء عيادات ومكاتب

سيكون بإمكان أصحاب المهن الحرة والشركات، اقتناء عقارات عن طريق تمويل إسلامي يسدد على مدار إثنى عشر سنة كأقصى تقدير تصل قيمته إلى خمسة مليار سنتيم.

في تصريح خصت به “النهار أنلاين” اليوم الاثنين، كشفت رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك” يمينة بلحساني، عن إطلاق مؤسستهم لمشروع في السوق المالية. يمكن أصحاب المهن الحرة من أطباء وأطباء أسنان من إنشاء عيادات والمحامين من امتلاك مكاتب. وحتى أصحاب الشركات من امتلاك مقرات اجتماعية أيضا لممارسة نشاطاتهم “الحصول على مقرات لممارسة النشاط يكون عن بصيغة المرابحة”.

وعن جملة الشروط التي وضعتها إدارة البنك أمام هؤلاء، فتتعلق -حسب المتحدثة- بضرورة حيازة الشخص المتقدم للاستفادة من التمويل. لخبرة مهنية محددة بثلاث سنوات فما فوق للنشاطات الحرة. وأن تكون الشركة في حالة نشاط منذ سنتين على الأقل قبل تمويل صاحبها.

أما عن قيمة التمويلات، فهي غير محدودة بالنسبة للشركات، في وقت حددت فيه بخمسين مليون دينار أي خمسة ملايير سنتيم بالنسبة للمهن الحرة. وتسدد جميعها في آجال تتراوح ما بين سنتين وإثنى عشر سنة.

وهنا أوضحت رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية قائلة “يمكن للمستفيدين من هذا النوع من التمويلات من تسديد القرض مسبقا بصفة جزئية أو كلية”. قبل أن تشير إلى الزامية دفع ما يسمى بهامش الجدية بنسبة عشرين من المائة للمهن الحرة وثلاثين للشركات.

وتحاول إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، في كل مرة إطلاق منتوج جديد لتنويع عروضها. لزبائنها الراغبين في الاستفادة من قروض على الطريقة الإسلامية خاصة في مجال العقار نظير خبرتها الطويلة في هذا المجال.