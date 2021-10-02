5 مليون وفاة في العالم بسبب كورونا
بقلم عبد الحق لعلق
أشارت، تقارير عالمية، في إحصاء جديد، أن عدد حالات وفاة كورونا في جميع أنحاء العالم، بلغت خمسة ملايين يوم أمس الجمعة.
وأفادت ذات التقارير، أن أكثر من نصف سكان العالم لم يتلقوا حتى الآن سوى جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.
وتجدر الإشارة أن وصول عدد وفيات كوفيد-19 إلى 2.5 مليون ما يقرب من عام في حين تم تسجيل 2.5 مليون حالة وفاة خلال 236 يوما.
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