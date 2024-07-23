5 مناطق جزائرية الأكثر حرا في العالم

صنفت مراكز الرصد الجوي العالمية نهار اليوم الثلاثاء 5 مناطق جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم. من بين 10 مناطق التي سجلت درجات حرارة قياسية وصلت إلى 48.7 درجة تحت الظل.

و احتلت منطقة أدرار المرتبة الأولى عالميا بـ 48.7. و في المرتبة الثالثة منطقة إن صالح بـ 48.1 درجة. منطقة تيميمون في المرتبة الرابعة بـ 48.1 درجة، و منطقة بني عباس في المرتبة السابعة بـ 47.7درجة و منطقة تندوف في المرتبة العاشرة بـ 47.3 درجة.