5 من المئة «بروسي» زيادة لكل رب عمل يتأخر عن تسديد اشتراكاته

أكد، أمس، محفوظ إدريس، مدير وكالة الجزائر التابعة للصندوق الوطني للعمال الأجراء للتأمينات الاجتماعية.

أن كل رب عمل يتخلف عن تسديد اشتراكاته قبل تاريخ 31 جانفي الجاري، سيكون عليه دفع غرامة مالية زائدة بنسبة 5 من المئة .

على مبلغ الاشتراكات المستحقة.

وقال إدريس في تصريح لـ «النهار»، إنه في إطار تنظيم الحملة التحسيسية لفائدة أرباب العمل حول التصريح السنوي للأجور والأجراء 2019.

أنها ستفتح أبوابها يوم الجمعة 31 جانفي الجاري، كآخر أجل للإيداع التصريح السنوي للأجور والأجراء.

وفي ذات السياق، جدد مدير وكالة الجزائر دعوته لكافة أرباب العمل الذين لم يقوموا بإيداع ملفاتهم لسبب ما.

والذين تعذرت عليهم عملية التصريح عن بعد عبر البوابة الإلكترونية، للتقرب من مقر الوكالة الكائن بـ 9 و11 شارع أول نوفمبر بالعاصمة.

حيث تم توفير كل الظروف المادية والبشرية الملائمة لاستقبالهم.

وعلى صعيد ذي صلة، أكد ذات المسؤول أن المادة 14 من قانون 83/14، ينص على أن يتعين.

على أرباب العمل إيداع التصريح السنوي للأجر والأجراء، خلال ثلاثين يوما بعد نهاية كل سنة

. مشيرا إلى أن كل تأخر بعد تاريخ 31 جانفي الجاري، يترتب عنه تسديد غرامة مالية مقدرة بـ 5 من المئة، على مبلغ الاشتراكات المستحقة.

وذكر ذات المسؤول أن المنصة الجديدة الخاصة بالتصريحات، تتكيف مع احتياجات أرباب العمل لاحترام المواعيد النهائية.

لدفع الاشتراكات من دون عناء التنقل إلى الوكالات، بالإضافة إلى تحيين جميع ملفات العمال.

والإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على مؤسساتهم، ويتعلق الأمر بالاستمارة التي تم إدراجها عبر البوابة الإلكترونية المتوفرة.

بالموقع الإلكتروني التابع للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.

فضلا عن أن الخاصية التي تميز الخدمات الجديدة، هي الدخول الآمن للموقع والخدمة المتاحة على مدار الأسبوع طوال 24 ساعة.