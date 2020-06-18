5 مواهب جزائرية مرشحة لجائزة “الغولدن بوي”

نالت الجزائر حصة الأسد، بتواجد 5 لاعبين من أصول جزائرية، ضمن قائمة المرشحين لجائزة “غولدن بوي”، والتي تضمن 100 موهبة شابة.

وكشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، عن تواجد 6 مواهب عربية، من بينها 5 جزائريين، ضمن هذه القائمة.

ويخض الأمر كل من ريان شرقي، وأمين غويري (أولمبيك ليون)، عادل أوشيش (باريس سان جيرمان)، ياسين عدلي (بوردو)، ومدافع ليفربول ياسر لعروسي.

وبالإضافة لهذا الخماسي الجزائري، تواجد أمين احتارين، صاحب الأصول المغربية، والذي اختار تمثيل منتخب هولندا، ضمن نفس القائمة.

يذكر أن نجم ليفربول الصاعد ياسر لعروسي، وصانع ألعاب نادي بوردو ياسين عدلي، قد لمحا في وقت سابق لرغبتهما في تمثيل الخضر.