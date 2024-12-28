5 ميداليات جديدة تعزز رصيد الجزائر في البطولة العربية للدراجات

عزز المنتخب الوطني الجزائري للدراجات، رصيده بـ 5 ميداليات متنوعة، في ثالث أيام البطولة العربية الجارية بالقاهرة المصرية، ما بين الـ 25 والـ 28 من ديسمبر الجاري.

وارتفع بذلك، رصيد الجزائر، إلى 18 ميدالية، منها 3 ذهبيات و6 فضيات و9 بريونزيات. في انتظار نتائج المرحلة المسائية في اختتام البطولة.

وخلال الفترة الصباحية من اليوم الثالث، حصدت النخبة الوطنية على ميدالية ذهبية. عن طريق كل من ٱنس رياحي ومحمد حمزاوي في سباق “الماديسون ” أواسط.

مقابل فضية سباق السرعة الأولمبية “أواسط”، عن طريق أنس رياحي وعبد الحميد شرحبيل وصالح حمزيوي، وأخرى في سباق السرعة الأولمبية “أكابر” عن طريق الخصيب ساسان ومحمد نجيب عسال وزاكي بودار.

إلى جانب ميداليتين برونزيتين، الأولى من نصيب ملاك مشاك، في صنف الوسطيات. وأخرى في سباق “الماديسون” أكابر، للثنائي محمد نجيب عسال وأسامة ميموني.