5 ميداليات ذهبية للمطبخ الجزائري في مهرجان الطهاة العربي بمصر

فازت الجزائر بـ 5 ميداليات ذهبية و4 فضية في مهرجان الطهاة العربي والذي عقد في مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء بمصر.

وقد شاركت الجزائر في الدورة الأولى لمهرجان إتحاد الطهاة العرب بوفد كبير برئاسة الشيف عماد زمشة رئيس مكتب إتحاد الطهاة العرب في الجزائر والشيف بوخاري توفيق و السيدة رزقي كضيف شرف.

وقام الشيف عماد زمشة رئيس الوفد بتسليم كأس خاص لرئيس المهرجان نيفين أبوزيد تقديرا لها على حسن التنظيم.

وأعلن حسام آدم مدير عام المهرجان عن أسماء الدول الفائزة في مسابقة الفرق الجماعية حيث فازت سوريا بالذهبية بينما فازت الجزائر بالفضية ومصر بالبرونزية.

وأعلن الشيف محمد القماش المدير التنفيذي للمهرجان عن نتائج الفردي حيث فازت الجزائر بـ 5 ميداليات ذهبية و4 فضية.

بينما فازت ليبيا بعدد 2 ميداليات ذهبية و2 فضية وفازت مصر بعدد 3 ميداليات ذهبية و2 فضية.

كما فاز طلاب المعهد العالي للسياحة والفنادق برأس سدر بعدد 4 ميداليات فضية.

وقد شارك في المسابقة 44 متسابق من جنسيات مختلفة.

وضمت لجنة التحكيم الشيف ريتشارد الخوري وفادي طنبوزة من لبنان والشيف سلطان السهلي من السعودية والشيف نجلاء عبدالحفيظ من المغرب.

كما شارك الشيف عماد زمشة والسيدة رزقي من الجزائر والشيف محمد يحيي من سوريا والشيف ياسر الخولي من مصر.

للاشارة اختتمت أمس فعاليات برعاية وزارة السياحة المصرية وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة جنوب سيناء ونقابة السياحيين المصرية.

كما شهد مشاركة عدد من القيادات التنفيذية بالمدينة ونخبة من الصحفيين ووسائل الإعلام.