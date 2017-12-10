5 ميداليات للجيدو الجزائري في دورة سوسة الدولية

الرياضة
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5 ميداليات للجيدو الجزائري في دورة سوسة الدولية
بقلم كريم.تيغرمت

نال المنتخب الجزائري للجيدو (ذكور وإناث)، 5 ميداليات، في إفتتاح الدورة الدولية للجيدو، في طبعتها الـ23، الجارية فعالياتها بسوسة التونسية.

وعادت الميدالية الفضية الوحيدة، للمصارعة أمينة بلقاضي، في وزن (63كلغ)، بينما نالت مواطنتها سارة كرجاج، الميدالية البرونزية في وزن (70كلغ).

بينما أحرز كل من بلحاج سدرية(أقل من 60كلغ)، صهيب بورماد(أقل من 66كلغ)، ومحمد محنان(أقل من 60كلغ) ميدالية برونزية لكل منهم.

وعرفت هذه الدورة سيطرة كاملة لأصحاب الأرض، المصارعين التونسيين (ذكور وإناث)، وذلك بحصدهم لمعظم ألقاب الدورة في طبعتها الـ23.   

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