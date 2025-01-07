5 نجوم يعودون إلى دراما رمضان بعد غياب سنوات

يتواصل تصوير مسلسلات رمضان 2025، على قدم وساق، إذ تشهد الساحة الفنية لهذه السنة عودة عدد من الفنانين إلى الدراما بعد غياب سنوات.

وعاد النجم المصري، محمد هنيدي، إلى دراما رمضان بعد غياب 6 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه مسلسل “أرض النفاق”.

ويقدم محمد هنيدي مسلسل “شهادة معاملة أطفال” في رمضان 2025، والذي بدأ تصويره الشهر الماضي. ويجسد هنيدي خلال العمل شخصية محامٍ يستفيق من غيبوبة دامت 20 سنة.

كما تعود الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، إلى دراما رمضان 2025 بمسلسل “عقبال عندكم”، وذلك بعد غياب دام 5 سنوات.

إذ قدمت آخر أعمالها الدرامية بمسلسل “سوبر ميرو” الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019.

فيما تعود الفنانة السورية، كندة علوش، إلى دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “جاني في المنام” بعد غياب 8 سنوات كاملة.

وكان آخر ظهور لها في الدراما الرمضانية عام 2016 خلال مسلسل “أفراح القبة” مع منى زكي وإياد نصار.

ويعود أيضاً الفنان خالد سليم إلى دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل “تقابل حبيب” بعد غياب 6 سنوات. وتحديداً منذ مشاركته في مسلسل “رسايل” مع الفنانة مي عز الدين عام 2018.

الأمر نفسه بالنسبة للفنانة نيكول سابا التي تعود إلى الدراما الرمضانية في 2025 خلال مسلسل “وتقابل حبيب” أيضاً.

وكانت نيكول سابا سجلت آخر ظهور لها في دراما رمضان عام 2018 خلال مسلسل “الهيبة - العودة” الذي شاركت في بطولته، إلى جانب النجم السوري تيم الحسن.