5 نصائح ذهبية مع العودة إلى مقاعد الدراسة

مع بداية السنة الدراسية الجديدة، تعلن الأسر حالة إستنفار، لتحضير الأطفال والمراهقين، للعودة إلى حياتهم المدرسية، في العام الجديد.

وينصح موقع “ويب طب”، الأولياء، على ضرورة التحدث مع أطفالهم، لوضع خطط للسنة الدراسية الجديدة، واتباع 5 نصائح ذهبية، للنجاح في تحضير أطفالهم ومراهقيهم.

ومن بين أهم هذه النصائح، يضيف الموقع، هي الحديث مع الأطفال والمراهقين، عن الدراسة ووضع قائمة باحتياجاتهم.

بالإضافة إلى فحص الكتب المدرسية، التي يحتاج لها الطفل في سنته الدراسية الجديدة، وإعطاء ملخص للطفل بطريقة مشوقة ومشجعة.

ومن بين أهم الأمور التي تساعد الطفل في تنظيم يومياته الدراسية، هي إعدادا جدول زمني بمساعدة الأولياء، يشمل الأيام التعليمية والإجازات، والإتفاق مع الطفل مسبقا على ساعات النوم.

بالإضافة إلى إعداد قائمة بالأطعمة التي يفضلها الأطفال، في حال عدم تكفل المدرسة، بتوفير وجبات مناسبة للأطفال.

ولا ينبغي على الأولياء، إهمال إبلاغ المدرسة، في حال كلن طفلهم مصاب بمرض معين، أو عن أي تغيير يطرأ عليه، إذا كان مريضا مسبقا.