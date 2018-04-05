5 نقابات تقاطع اجتماع بن غبريت

قاطع اليوم التكتل النقابي الخمس، المشكل من نقابة “الأسنتيو”،”الإنباف”،” سناباست”، و”ستاف “،و”الكلا”، إجتماع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت.

وحسب مصادر لـ”النهار أونلاين” فإن النقابات رفضت الجلوس مع نقابات أخرى خارج التكتل للتفاوض، بحجة أن مطالبهم المهنية والاجتماعية تختلف عنهم.

كما طالب التكتل النقابي الخمس،بن غبريت بضرورة برمجة لقاء عمل يجمع النقابات المعنية لا أكثر للتفاوض.

حيث اعتبر التكتل النقابي الخمس أن النقابات التي تريد أن تشاركنا الإجتماع، لم تسعى جاهدة لإفتكاك لقاء مع الوزيرة.

للإشارة شن التكتل النقابي الخمس، إضرابا وطنيا يوم 4 أمس الأربعاء للضغط على الحكومة للتكفل بمطالبهم العالقة.

والتي تتمثل أساسا إعادة النظر في القانون العمل، وإيجاد حلول لتدني مستوى المعيشة، وانهيار القدرة الشرائية للموظفين.