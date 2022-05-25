5 وزراء أمام نواب البرلمان غدا الخميس

يعقد المجلس الشعبي الوطني، غدا الخمـيس جلسة علنية يخصصها لتوجيه واحد وعشرين سؤالا شفويا إلى خمسة وزراء.

وفي بيان للمجلس، فستتوزع الأسئلة المبرمجة في هذه الجلسة الى أربعة على وزير المجاهدين وذوي الحقوق، وثلاثة أسئلة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف.

بالاضافة الى خمسة أسئلة لوزير البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية، وأربعة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وخمسة أسئلة لوزيرة البيئة.

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