5 وزراء غدا بالبرلمان للإجابة عن الأسئلة الشفوية للنواب

يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الخميس، جلسة علنية تُخصص للإجابة عن الأسئلة الشفوية التي سيطرحها النواب على ممثلي الحكومة.

وبرمجت خلال الجلسة، حسب بيان للمجلس، وزير المالية، عبد الرحمان راوية على اسئلة كل من النائب عبد الغني ويشر عن تجمع أمل الجزائر تاج ونجاة عمامرة عن التجمع الوطني الديمقراطي.

وكذا اجابة وزير الطاقة، محمد عرقاب عن كل من النائب محمد قيجي عن التجمع الوطني الديمقراطي و جدو رابح عن جبهة النضال الوطني ونقاز جديد عن كتلة الاحرار.

وستجيب من جهتها وزيرة الثقافة على اسئلة النائبين مهدي زنتوت عن حركة مجتمع السلم ومحمد مقران عن جبهة المستقل.

كما سيطرح كل من النواب فوزية طهراوي عن الجبهة الديموقراطية الحرة وسمير زيبوش عن عهد 54، والحاج الشيخ بربارة عن الحركة الشعبية الجزائرية أسئلتهم لوزير السكن والعمران والمدينة.

من جهتهم سيتقدم النواب بدرة فرخي عن كتلة الأحرار، وإيمان عراضة وبلقاسم بركات عن التجمع الوطني الديمقراطي بأسئلتهم لوزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي.