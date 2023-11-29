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5 وزراء يجيبون على أسئلة نواب البرلمان غدا

بقلم نادية بن طاهر
5 وزراء يجيبون على أسئلة نواب البرلمان غدا
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يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم غد الخمـيس، بعقد جلسة عامة تخصص لتوجيه واحد وعشرينسؤالا شفويا إلى خمسة وزراء.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تتوزع الأسئلة المبرمجة في هذه الجلسة كما يلي:

5 لوزير المجاهدين وذوي الحقوق، و5 لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، و4 لوزير التجارة وترقية الصادرات.

وكذا 3 أسئلة لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة، و4 أسئلة لوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

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