5 وفيات غرقا خلال 24 ساعة الأخيرة

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة خمسة (05 ) حالات وفاة غرقا.

وأوضحت الحماية أن حالتان تم تسجيلهما على مستوى الشواطيء بكل من ولاية بجاية وسكيكدة. فيما سجلت ثلاثة (03) حالات بالمجمعات المائية بولاية إن قزام.

وبهذه الحصيلة ارتفع عدد الوفيات غرقا منذ الفاتح جوان إلى غاية صبيحة اليوم الى214 حالة وفاة غرقا. منها 153 حالة بالشواطىء، 61 حالة بالمجمعات المائية.

كما أشار المصدر أن الجهاز الأمني للحماية المدنية في الشواطىء، سجل 806 تدخل تم من خلالها إنقاذ 507 شخص من موت محقق. حيث ارتفع عدد تدخلات جهاز المصالح ذاتها منذ 17 جوان من هذه السنة الى غاية صبيحة اليوم الى 48832 تدخل تم من خلالها إنقاذ 31510 شخص من موت محقق.

وتواصل مصالح الحماية المدنية الحملات التحسيسية للوقاية من أخطار الغرق في المسطحات المائية في جميع ولايات الوطن.