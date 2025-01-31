5 وفيات في الحوادث خلال يوم

لقي 5 أشخاص حتفهم، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حوادث المرور والإختناق بالغاز التي وقعت بمختلف مناطق الوطن.

وحسب حصيلة نشرتها المديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات، خلال نفس الفترة، 3535 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 24 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 156 تدخلًا في الحوادث، التي أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 180 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغاز، سجلت ذات المصالح، 4 تدخلات، تم خلالها إسعاف 7 أشخاص، فيما تم تسجيل حالة وفاة.