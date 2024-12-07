5 وفيات في الحوادث خلال يوم

لقي 5 أشخاص حتفهم، في مختلف الحوادث التي وقعت بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي تدخلات الحماية المدنية، 2574 تدخلا خلال نفس الفترة، بمعدل تدخل كل 33 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 119 تدخلا، حيث خلفت هذه التدخلات وفاة 3 أشخاص وإصابة 129 آخرين.

أما بالنسبة لحوادث الاختناق بالغاز، سجلت ذات المصالح 6 تدخلات، تم خلالهما إسعاف 15 شخصا، وتسجيل حالتا وفاة.