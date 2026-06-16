5 وفيات في حوادث المرور والغرق خلال يوم واحد

لقي 5 أشخاص حتفهم، جراء حوادث المرور والغرق، سجلت عبر بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات 3119 تدخلًا. بمعدل تدخل كل 27 ثانية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم تسجيل 189 تدخل بخصوص حوادث المرور، أسفرت عن وفاة شخصين اثنين. وجرح 235 آخرين.

أما حوادث الغرق، فقد سجلت مصالح الحماية المدنية، 152 تدخلا، أسفرت عن إنقاذ 93 شخصا. فيما تم تسجيل 3 وفايات.

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