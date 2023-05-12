5 وفيات وجريح في حادث مرور بولاية النعامة

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، في حادث إصطدام بين شاحنة و سيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 06. بإتجاه ولاية البيض، ببلدية البيوض دائرة المشرية.

وقد تدخلت وحدات على الساعة 12 و 59 دقيقة ، لأجل حادث إصطدام بين شاحنة و سيارة سياحية. بالطريق الوطني رقم 06 بإتجاه ولاية البيض، ببلدية البيوض دائرة المشرية.

وقد خلف الحادث وفاة 5 أشخاص وإصابة شخص بجروح خطيرة. تم إسعافه ونقله على جناح السرعة للمستشفى المحلي. فيما تم نقل المتوفين لمصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.