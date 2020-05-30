5 وفيات و 294 جريح إثر حوادث المرور في ظرف 48 ساعة

أحصت وحدات الحماية المدنية في الـ 48 ساعة الماضية، وفاة 5 أشخاص وإصابة 294 شخص بجروح متفاوتة الخطورة عبر مختلف طرق الوطن.

وأفادت مديرية الحماية المدنية في بيانها بأن وحداتها سجلت 6070 تدخل مسّت حوادث المرور والإجلاء الصحي والحرائق، إضافة إلى عمليات التحسيس بمخاطر فيروس “كورونا”.

وقد قامت وحدات الحماية بـ 232 عملية تحسيسية عبر 44 ولاية تخص ضرورة احترام مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد الحجر، مع القيام بـ 294 عملية تعقيم.

كما سجلت مصالح الحماية 261 تدخل من أجل حوادث المرور والتكفل بالضحايا، أين تمّ تسجيل 5 وفيات وإصابة 294 شخص بجروح مختلفة، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

هذا وتدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل انتشال وتحويل جثة شخص توفي غرقا في عرض “الشاطئ الكبير” ببلدية مرسى الحجاج في وهران.

كما قامت بإخماد حريق نشب في غابة “الماسين” بدائرة أميزور، والذي خلّف خسائر 7 هكتارات من أشجار الصنوبر الحلبي والحشائش.