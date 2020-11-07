5 ولايات لا تزال مشتعلة وتحت السيطرة وحريقين جديدين بعين تيموشنت وقالمة

مكّنت التدخلات الآنية لوحدات الحماية المدنية في ظرف سريع من مجابهة الحرائق التي شهدتها 10 ولايات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأكد العقيد فاروق عاشور مدير الاتصال والإحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية، أنه لحد الساعة، لا تزال 5 ولايات مشتعلة.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات تلمسان، الشلف، تيبازة، تيزي وزو، بجاية، بمجموع 11 حريقا.

ذفي الوقت الذي لا تزال فيه وحدات الحماية المدنية تبذل قصارى جهدها لإطفاء النيران ومحاصرتها تجنبا لأتساع رقعة إنتشارها.

وكشف ذات المتحدث لـ”النهار”، عن اندلاع حريقين جديدين نهار اليوم في كل من ولايتي عين تيموشنت وقالمة.

بحيث سجل الأول في حدود الساعة الواحدة و 10و17 دقيقة صباحا، أما الثاني في حدود الساعة الواحدة و43 دقيقة زوالا.

ولا تزال العملية متواصلة لإخماد ألسنة اللهب، ونفس الشي بالنسبة لولاية تيبازة التي تم التحكم فيها بإخماد عديد الحرائق.

فيما لا تزال 5 حرائق بذات المنطقة تحت السيطرة وهي في طور الإخماد.

نفس الشيء بالنسبة لولاية تيزي وزو التي لا تزال بها 3 حرائق، وحريق واحد بالنسبة لولاية تلمسان.

وصرح العقيد فاروق أن وحداته تدعمت نهار اليوم بمروحيات متخصصة في مكافحة الحرائق لأجل السيطرة على ألسنة النيران.

وهذا لتفادي تسجيل خسائر بشرية كتلك التي خلفتها الحرائق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

خاصة بعد تسجيل 10 حرائق بمنطقة قوراية فقط بولاية تيبازة، شكلت تهديدا لـ 12 قرية.

إلى ذلك صرح العقيد فاروق عاشور أن رجال الحماية المدنية مجندة على قدم وساق لمجابهة الحرائق المندلعة مند يوم أمس.

وهذا بعد إرسال إمدادات لإعطاء إضافة، فيما لا تزال العمليات متواصلة حسب ذات المتحدث بكل الإمكانيات.

ودعا المواطنين إللحرص على التواصل، مع وحداته خاصة، كحس وقائي لتفادي خسائر بشرية مثل التي تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.