5 ولايــات تعيـش احتجـاجــات بسبــب السكــن وتـدنّــي الخــدمـــات الصحيـــة

مواطنون يغلقون الطريق بإضرام النيران في العجلات المطاطية والأحجار

عمال بمركب الحجار يدخلون في إضراب عن الطعام بعنابة

مواطنون يغلقون الطريق بسبب المياه القذرة في تيزي وزو

مكتتبو مشروع 304 مسكن تساهمي يحتجون أمام ديوان الوالي في قسنطينة

تجمّع، صبيحة أمس، العشرات من مكتتبي مشروع 304 مسكن تساهمي، الجارية به الأشغال على مستوى الوحدة الجوارية رقم 18 في علي منجلي بقسنطينة، أمام ديوان الوالي في وقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها بتدخل الوالي للحد مما وصفوه بالتجاوزات التي يمارسها المقاول المكلف بالمشروع المعلن عنه سنة 2006.

وحسبما أكده المعنيون لـالنهار، فإن الاحتجاج جاء عقب انتهاء مهلة نهاية الأشغال المتفق عليها في العقد والمحددة بتاريخ 7 جويلية، وهي المهلة التي أعلن عنها في عهد الوالي الأسبق بعد الإجراءات المتخذة آنذاك حيال بعض المقاولين والمرقين العقاريين، الذين لم يحترموا آجال تسليم الحصص التي كلفوا بإنجازها، إلا أن المشروع بقي يراوح مكانه ولم يتجاوز إلى حد الآن 60 من المئة، رغم أنه قد تم تسديد كل المستحقات المالية المقدرة بـ300 مليون سنتيم، كما طالبوا وزارة السكن بتشكيل لجنة تفتيش لزيارة المشروع والوقوف عند حجم التجاوزات الممارسة. ومن جهته، استقبل رئيس الديوان ممثلين عن المحتجين، أين تلقوا وعودا بأنه سيتم تنظيم زيارات دورية إلى موقع المشروع.

سكان «ساكت» يعتصمون أمام مقر ولاية بجاية

شن، صبيحة أمس، قاطنو مركز الإيواء بساكت في بجاية، وقفة احتجاجية عارمة أمام مقر الولاية، مطالبين بالإفراج عن حصتهم السكنية وإعادة إسكانهم في مساكن لائقة وترحيلهم في أسرع الوقت، منددين بالوعود الكاذبة، إذ أعربوا لنا عن الظروف القاسية التي يعيشونها داخل مساكن تنعدم فيها أدنى الشروط الضرورية للحياة، مطالبين بالإفراج عن حصتهم السكنية وإعادة إسكانهم في مساكن لائقة.

..وسكان دار الناصر يحتجون أمام مقر بلدية بجاية

كما نظّم، صبيحة أمس، سكان حيّ دار الناصر تجمعا احتجاجيا أمام مقر بلدية بجاية، لتذكير مسؤوليها بعدم وفائهم بالوعود المقدمة لهم في أكثر من مناسبة، من أجل ترميم الطريق المؤدي إلى حييهم، والذي تضرر بشكل كبير، كما ندّد المحتجون بعدم وجود شبكة خاصة بصرف المياه القذرة، مما يثير مخاوف القاطنين، خاصة وأن فصل الصيف يتسبب في انتشار الأمراض ومختلف الأوبئة.

..وعمال مستشفى خليل عمران ببجاية في إضراب مفتوح عن العمل

شرع، أمس، عمال المؤسسة الاستشفائية خليل عمران ببجاية في إضراب مفتوح عن العمل، وهذا احتجاجا على الظروف السيئة التي يزاولون فيها عملهم، والوضعية الحرجة التي آلت إليها مؤسساتهم، وأكد الأطباء المضربون أنّهم يعملون في ظروف مزرية بسبب نقص الإمكانيات بالمستشفى وعدم استيعابه للأعداد الكبيرة من المرضى، خاصة مصلحة الاستعجالات. من جهة أخرى، احتجت القابلات العاملات على مستوى عيادة الأمومة بتارڤة أوزمور، على تدني وتدهور ظروف العمل، وقد أشرن إلى النّقص الفادح في عدد الموظّفات العاملات بالعيادة.

مواطنون يغلقون الطريق بسبب المياه القذرة في تيزي وزو

دخل، أمس، سكان قرية «ثيسل أوشعلال» بمنطقة بوغني جنوب ولاية تيزي وزو، في حركة احتجاجية عارمة، حيث قاموا بغلق الطريق بواسطة إضرام النيران في العجلات المطاطية والحجارة.

وقد أتت هذه الحركة من أجل مطالبة السلطات بضرورة إيجاد حل لمركز ردم النفايات المتواجد في حالة مهترئة والمنجز من دون احترام المقاييس المعمول بها، حيث تتسرب منه وتتدفق المياه القذرة التي بدورها تتراكم ما نجم عنه انتشار مختلف الحشرات، فضلا عن تحوّل قريتهم إلى مصبّ للمياه القذرة، والتي أحاطت بأراضيهم الفلاحية وأشجارهم.

عمال في مركب الحجار بعنابة يدخلون في إضراب عن الطعام

دخل، أمس، خمسة عمال من بينهم إطارات مسيرة بمركب الحجار بعنابة في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين، حيث رفع المحتجون رايات منددة وأخرى تطالب بتدخل السلطات العليا لرفع ما وصفوه بـ«الحڤرة» المسلطة ضدهم.

وحسب تصريحات المحتجين، فإن احتجاجهم يأتي على خلفية ما أسموه تهميشا ممارسا ضدهم من قبل نقابة المركب، بعد أن تخلت عنهم في أحلك ظروفهم وأمس حاجاتهم لها.

وأوضح المحتجون أن قرارات تعسفية اتخذت ضدهم مؤخرا من قبل إدارة المركب بلغت حد الفصل من العمل، وتغيير مناصبهم بطرق تعسفية، من دون أن يتدخل – حسبهم – ممثلوهم الشرعيون، ممثلين في نقابة المركب لإنصافهم واسترداد حقهم.

من جهته، أوضح الأمين العام لنقابة مركب الحجار، نور الدين العموري، في تصريح لـ«النهار»، أن من بين المحتجين عمال صدر في حقهم حكم قضائي، مما دفع بإدارة المركب إلى توقيفهم عن العمل بصورة مؤقت وليس فصلا نهائيا، وذلك وفقا لما يقتضيه القانون في مثل هذه الحالات، في حين آخرين تم تغيير مناصبهم من قبل إدارة المركب بسبب عدم انضباطهم المهني.

موضحا في سياق حديثه أن قرار التغيير تم بعد توجيه إعذارات كتابية للعمال، لكن دونما أخذها بعين الاعتبار من طرفهم، مستطردا أن الفرع النقابي يحرس على خدمة عمال المركب ويناضل من أجل حقوقهم، لكن في إطار ما يسمح به القانون والصلاحيات المخوّل لها.