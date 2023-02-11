5.3 مليون شخص بلا مأوى في سوريا جراء الزلزال المدمر

أصبح نحو 5.3 مليون شخص في سوريا بلا مأوى بسبب الزلزال الذي هز سوريا وتركيا في وقت سابق من هذا الأسبوع. حسبما ذكر مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم أمس الجمعة.

كما ذكر ممثل المفوضية في سوريا، سيفانكا دانابالا “لدينا للتو تقدير أولي يفيد أن 5.37 مليون شخص متضرر من الزلزال“. تابعا و”سيحتاجون مساعدة إيواء في سوريا بالكامل”.

وأوضح “بالنسبة لسوريا، هذه أزمة مضافة إلى أزمة قائمة بالفعل. وتعرضنا لصدمات اقتصادية وكوفيد-19″. و”نحن الآن في منتصف فصل الشتاء، مع العواصف الثلجية الهائجة في المناطق المتضررة”.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، الإثنين الماضي، إلى 26 ألف قتيلا و80 ألف جريح. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 21 ألفا و43. فيما تضرر 14 مليون تركي من الزلزال.

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 4 آلاف و487 قتيلا، وزاد عدد المصابين إلى 7 آلاف و396. كما قالت السلطات التركية إنها أجلت 93 ألف شخص من المتضررين في الزلزال جنوب البلاد.

وأضافت إدارة الكوارث التركية أنها سجلت اليوم هزة ارتدادية بقوة أربع درجات على مقياس ريختر في كهرمان ماراش، مركزِ الزلزال.

ورغم أن العدد الأكبر من الضحايا سجل في تركيا، فإن التحذيرات تتوالى من ارتفاع مطرد في عدد القتلى شمالي البلاد، وسط ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية.