5.3  مليون عائلة استفادت من الانترنيت عبر الهاتف الثابت

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن عدد العائلات التي تم تزويدها بتكنولوجيا الانترنيت عبر الهاتف الثابت، قفز من 3.5 مليون خلال سنة 2020 إلى 5.3 مليون خلال 2023. حيث أوضح أن ذلك جرى بفضل المشاريع والجهود التي تم تكثيفها من أجل عصرنة القطاع وتقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعات المواطن”.

كما أشار وزير البريد، إلى أن “الجزائر قطعت أشواطا عملاقة في مجال تزويد السكنات بالإنترنت. بواسطة الهاتف الثابت عبر كافة التراب الوطني”.

وصرح بيبي تريكي, اليوم الاثنين، خلال زيارته لولاية قسنطينة أن نسبة الربط بشبكة الألياف البصرية إلى المنزل بذات الولاية. قد بلغت أكثر من 34 بالمائة. من مجموع المستفيدين من خدمة الإنترنت.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة ميدانية لهذه الولاية أن “أكثر من ثلث العائلات بهذه الولاية. قد تم تدعيمها بتكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنازل عبر الهاتف الثابت”. مشيرا إلى أنه قد أعطى تعليمات لتسريع وتيرة مشاريع الربط عبر باقي السكنات على مستوى الولاية.

ربط 7000 مسكن بشبكة الألياف البصرية في علي منجلي

كما أشرف الوزير على عملية ربط 7.000 مسكن بشبكة الألياف البصرية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي. ووضع حيز الخدمة لهوائي تابع لشركة موبيليس بالتوسعة الغربية بهذه المدينة الجديدة. وكذا ربط 5.000 مسكن عبر أحياء 20 أوت, بوجنانة و 5 جويلية (بلدية قسنطينة) بشبكة الألياف البصرية التي تصل إلى غاية المنازل.

في حين، تفقد الوزير عملية تجديد الشبكة النحاسية القديمة الخاصة بالإنترنت وتعويضها بشبكة الألياف البصرية عبر أحياء هذه الجماعة المحلية. التي بلغت نسبة التغطية بها بالإنترنت 80 بالمائة.